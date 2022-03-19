Полузащитник Металлиста Паулиньо перешел в бразильский клуб

Бразильский хавбек «Металлиста» Паулиньо стал игроком «Америка Минейро». Игрок будет выступать за бразильский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца июня.
Отметим, что в «Металлист» Паулиньо перешел в ноябре прошлого года и обошелся клубу в 1,6 миллиона долларов. Президент «Металлиста» Александр Ярославский, представляя бразильца, говорил, что это «суперигрок».
Источник — Sport.ua
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