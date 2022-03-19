Роман ЗОЗУЛЯ: «Мне позвонили из Днепра и сказали, что началась война»

Бывший нападающий «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля рассказал о том, как для него началась война.

«Я проснулся утром. Мне стала звонить мама, потому что у меня вся родня и близкие люди в Киеве: дедушка, бабушка, мама, сестра, дети и муж сестры. С самого начала, я не осознавал всего, что происходит. Но позже мне стали звонить из моего фонда — ребята из Днепра и сказали: «Все Ром, началось». Кто-то пошел сразу воевать 24-25 числа. В первые минуты я создал чат, добавил людей, которые были готовы помогать и 24 числа мы начали помогать ребятам», - сказал Зозуля.