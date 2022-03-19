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Роман ЗОЗУЛЯ: «Мне позвонили из Днепра и сказали, что началась война»

Украинский форвард вспомнил 24 февраля

  • 19.03.2022 14:49
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Роман ЗОЗУЛЯ: «Мне позвонили из Днепра и сказали, что началась война»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Бывший нападающий «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля рассказал о том, как для него началась война.

«Я проснулся утром. Мне стала звонить мама, потому что у меня вся родня и близкие люди в Киеве: дедушка, бабушка, мама, сестра, дети и муж сестры. С самого начала, я не осознавал всего, что происходит. Но позже мне стали звонить из моего фонда — ребята из Днепра и сказали: «Все Ром, началось». Кто-то пошел сразу воевать 24-25 числа. В первые минуты я создал чат, добавил людей, которые были готовы помогать и 24 числа мы начали помогать ребятам», - сказал Зозуля.

Источник — Футбол 1/2/3

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