Владимир ШАРАН: «Украинский народ никогда ничего не боится»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о своей реакции на войну в Украине:

«В шесть часов утра 24 числа мой помощник разбудил меня и сообщил: началась война. Я был в шоке! В это было тяжело поверить. Мы встретились, поехали на базу, а потом в церковь - туда планировали наведаться еще раньше, а если учесть ситуацию, то и подавно. После богослужения было собрание команды, на котором я выразил надежду, что война не затянется надолго. Все разъехались по домам, в том числе и мы с помощниками.

Сейчас я в Александрии. Когда приехал домой, сказал жене, что есть возможность перебраться в Ужгород – там есть квартира, которую мне снял президент клуба. Однако семья категорически отказалась куда-то уезжать из Александрии. Моя жена имеет очень сильный характер, она сказала: «У меня здесь мама и бабушка, которой сейчас 90 лет. Я их не оставлю». После этого вопросы отпали, и до сих пор мы все вместе находимся в Кировоградской области.

Мы все ждем конца войны, и верим, что наступит мир. Что и говорить, никто войны со стороны россии не ожидал. Но это произошло. На наше мирное государство напали настоящие орки, для которых нет ничего святого. То, как они ведут себя в нашей стране ничем иным, кроме как варварством, не назовешь.

Знаю точно, что многие годы их весь мир не будет уважать. Да что там «годы» - многие десятилетия! Можно не сомневаться: если кто-нибудь будет знать, что рядом находится человек с российским гражданством, с ним никто не захочет общаться. Даже если он не имеет отношения к этой страшной войне. Ведь россияне полностью зомбированы.

У меня есть много знакомых в Москве и других городах россии, и когда я звонил по теме войны, мне отвечали: «Да нет, никто на вас не нападал!». И сразу же начинали нести такую ​​чушь, что это в голове не укладывается!

И я горд, что украинский народ никогда ничего не боится. Все украинские воины держатся, как и вся наша страна. Мы верим в победу».