Жена Малиновского: «Мы никогда не были братскими народами»

Жена Руслана Малиновского Роксана прокомментировала итоги соцопроса, которые показали, что 71% россиян поддерживает войну в Украине:

«Мы никогда не были братскими народами, поэтому мы из Крыма уехали. Эта страна чужая для нас, как и эти люди.

Я не беру во внимание 30% адекватных, образованных, благоразумных людей. Но в общем, культура и жизненные понятия у нас разные».