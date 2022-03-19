Жена Малиновского: «Мы никогда не были братскими народами»

Жена Руслана Малиновского Роксана прокомментировала итоги соцопроса, которые показали, что 71% россиян поддерживает войну в Украине:
«Мы никогда не были братскими народами, поэтому мы из Крыма уехали. Эта страна чужая для нас, как и эти люди.
Я не беру во внимание 30% адекватных, образованных, благоразумных людей. Но в общем, культура и жизненные понятия у нас разные».
Источник — Instagram
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