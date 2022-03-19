Стали известны финалистки турнира в Индиан-Уэллс

В пятницу состоялись матчи 1/2 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Ига Свёнтек и Мария Саккари обыграли Симона Халеп и Паулу Бадосу соответственно. Полька одержала десятую победу подряд.
Свёнтек и Саккари со следующей недели поднимутся в топ-3 мирового рейтинга.
Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [3] – Симона Халеп [24] – 7:6(6), 6:4
Мария Саккари [6] – Паула Бадоса [5] – 6:2, 4:6, 6:1
Источник — Sport.ua
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