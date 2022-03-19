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Роналду не покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона

Португалец отработает свой контракт до конца

  • 19.03.2022 12:21
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Роналду не покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» в конце нынешнего сезона, даже если команда не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Он отработает до конца контракт, который действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Роналду недоволен результатами «Манчестер Юнайтед» и может покинуть клуб в конце сезона. Нынешняя кампания может стать для 37-летнего португальца первой за последние 16 лет, когда он останется без трофеев.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 18 голов и 3 ассиста в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Источник — The Telegraph

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