Роналду не покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона

Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» в конце нынешнего сезона, даже если команда не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Он отработает до конца контракт, который действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Роналду недоволен результатами «Манчестер Юнайтед» и может покинуть клуб в конце сезона. Нынешняя кампания может стать для 37-летнего португальца первой за последние 16 лет, когда он останется без трофеев.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 18 голов и 3 ассиста в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.