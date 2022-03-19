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Определились все участники 1/2 финала Мастерса в Индиан-Уэллс

Во втором полуфинале будет российско-американское противостояние

  • 19.03.2022 12:03
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Определились все участники 1/2 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тэйлор Фриц

17 и 18 марта состоялись матчи 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс. В пятницу играла нижняя часть сетки.
 
За вторую путевку в финал сразятся Андрей Рублев и Тэйлор Фриц, которые обыграли Григора Димитрова и Миомира Кецмановича соответственно.
 
В первом полуфинале сразятся испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.
 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Андрей Рублев [7] –  Григор Димитров [33] – 7:5, 6:2
 Тэйлор Фриц [20] –  Миомир Кецманович – 7:6(5), 3:6, 6:1

Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

 Рафаэль Надаль [4] –  Карлос Алькарас [19]
 Андрей Рублев [7] –  Тэйлор Фриц [20]

Источник — Sport.ua

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