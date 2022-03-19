Определились все участники 1/2 финала Мастерса в Индиан-Уэллс

17 и 18 марта состоялись матчи 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс. В пятницу играла нижняя часть сетки.



За вторую путевку в финал сразятся Андрей Рублев и Тэйлор Фриц, которые обыграли Григора Димитрова и Миомира Кецмановича соответственно.



В первом полуфинале сразятся испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.



Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [7] – Григор Димитров [33] – 7:5, 6:2

Тэйлор Фриц [20] – Миомир Кецманович – 7:6(5), 3:6, 6:1

Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

Рафаэль Надаль [4] – Карлос Алькарас [19]

Андрей Рублев [7] – Тэйлор Фриц [20]