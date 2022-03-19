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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Мы уже выиграли эту войну»

Президент «Ингульца» настроен оптимистично

  • 19.03.2022 08:23
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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Мы уже выиграли эту войну»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк подчеркнул важность закрытия неба над Украиной:

«Поверьте, закроют небо над Украиной – мы им таких п*****й дадим, что нас хотя бы остановили на Урале. Посмотрите, что они делают. Они бомбят больницы, детские сады, школы. Вносят хаос посреди населения.

Но украинский народ очень сильная нация. Победить нас просто невозможно. Мы все равно победим, выиграем эту войну. Мы уже выиграли ее. Просто нужно время, когда это завершится. Закройте небо – оно завершится через неделю. Нужно умолять во всем мире, чтобы закрыли небо. А дальше все будет здорово».

Источник — YouTube

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