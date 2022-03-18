Защитник Руха: «В Донецке с 2014 года ничего не развивается. Город сгнил»

Защитник «Руха» Максим Белый рассказал, что сейчас с оккупированных территорий атакуют Украину, в том числе Мариуполь.

Кроме того, никакого развития за годы оккупации там не было.

«Мои родственники живут на оккупированной территории. Там они были все 8 лет, как идет война. Рассказывают, что с их территории все летит по нашим городам, в частности, по Мариуполю. Знаю ужасные истории. Родители живут в Донецке, а их дети уехали учиться в Мариуполь и начали там строить свою жизнь. Теперь отца мобилизуют, и он должен идти воевать против своих же детей. Это очень страшно. Это нонсенс. Вы просто представьте себе: отец идет воевать против своих детей».

«За 8 лет я только однажды решился поехать в Донецк, ведь очень долго не видел своих родных. Скажу откровенно: было страшно. Когда я увидел город, у меня был шок. С 2014 года в Донецке ничего не изменилось. Никакого развития: дороги все потрескались. Одно отличие – повсюду висел этот засраный триколор. шок. Я хорошо помню, как Донецк развивался. В 2014-м это был один из лучших городов Украины».

«В детстве я запомнил Донецк как промышленный город, но за 10 лет все изменилось: появилась «Донбасс-Арена», много парков, скверов. Я был в шоке, когда увидел, как город сгнил за эти годы под оккупацией. И люди там сейчас не в восторге от сложившейся ситуации. Сердце обливается кровью, когда смотришь на Донецк в эти дни», – сказал Белый.