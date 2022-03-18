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Георгий СУДАКОВ: «Пытаюсь быть полезным, поэтому занимаюсь волонтерством»

Игрок помогает во Львове

  • 18.03.2022 20:17
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Георгий СУДАКОВ: «Пытаюсь быть полезным, поэтому занимаюсь волонтерством»
© shakhtar.com

Молодой хавбек «Шахтера» Георгий Судаков во время войны помогает обустраивать Львов Арену, где создан центр для переселенцев.

«Сейчас все помогают. Вся страна сплотилась. Не имеет значения, футболист ты, спортсмен или кто-то другой – каждый может сделать свой вклад. Когда началась война, много людей стали мне писать, звонить, предлагать помощь. Во Львове меня и мою семью приютили незнакомые люди. Конечно же, я и сам захотел помочь другим: продуктами, одеждой для беженцев и для наших воинов».

«Сейчас такой момент, когда каждый должен помогать, как может. Когда узнал, что «Шахтер» занимается обустройством гуманитарного центра во Львове, то сразу же откликнулся и был готов помогать».

«Стараюсь быть полезен здесь, делать все, что в моих силах. Я чувствую большую ответственность в этой волонтерской работе. Главное, что это приносит пользу людям», - сказал Судаков.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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