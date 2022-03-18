Президент Миная: «Хочется доиграть чемпионат, но для этого нет условий»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о поточном состоянии дел в клубе.

«На самом деле четко сказать, что сейчас с командой — не могу. Команду не распустили, она есть. Принимаем правильное коллективное всеукраинское решение, чтобы определить, как мы будем выплачивать зарплату, возвращаться к тренировкам. Но мое мнение таково, что это должно быть коллективное решение всех команд Премьер-лиги.

Как будут делать другие, так и мы будем делать. Выделяться в лучшую или худшую сторону — не будем. Хочется быть в ряду со всеми другими командами УПЛ.

Конечно хочется, чтобы будущее у украинского футбола осталось, но мы видим, какая на сегодня ситуация в регионах. К сожалению, не можем быть уверены, что команды не выпадут из чемпионата.

«Чемпионат хочется доиграть, но для этого нет условий: спортивных, бытовых, мы не можем поехать в другой город Украины, где проводятся военные действия.

Было мнение на уровне федерации, чтобы провести чемпионат на базе западных областей, но пока это только разговоры. Очень хотим, чтобы война закончилась как можно раньше, чтобы футбольная инфраструктура сохранилась и мы продолжили играть в футбол на том уровне, который был до начала войны», - сказал Пересоляк.