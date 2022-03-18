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Евгений КРАСНИКОВ: «Команда до сих пор находится в Турции. Бог отвел»

Харьковчане не успели вернуться со сборов

  • 18.03.2022 19:28
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Евгений КРАСНИКОВ: «Команда до сих пор находится в Турции. Бог отвел»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал, где во время войны находится главная команда.

«Самое главное, что Александр Владиленович оставил команду в Турции. Как раз в этот день должны были приезжать молодые ребята, администраторы, медперсонал. Получилось так, что не вышло им прилететь - как бог отвел. Команда до сих пор находится в Турции», - сказал Красников.

Источник — Футбол 1/2/3

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