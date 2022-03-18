Евгений КРАСНИКОВ: «Команда до сих пор находится в Турции. Бог отвел»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал, где во время войны находится главная команда.

«Самое главное, что Александр Владиленович оставил команду в Турции. Как раз в этот день должны были приезжать молодые ребята, администраторы, медперсонал. Получилось так, что не вышло им прилететь - как бог отвел. Команда до сих пор находится в Турции», - сказал Красников.