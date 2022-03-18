России отказать. CAS не стал возвращать сборную в матч плей-офф отбора ЧМ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал России, которая просила заморозить бан ФИФА на время разбирательства дела по сути.

Ранее ФИФА отказала сборной России в проведении матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши. При этом сами поляки официально отказались играть с оккупантом, поэтому сложно сказать, с кем могла сыграть Россия.

Ранее CAS в аналогичной ситуации отказал России, которая требовала от УЕФА заморозить бан на участие российских команд в еврокубках на время рассмотрения дела.

В итоге дела России против УЕФА и ФИФА будут рассмотрены CAS согласно обычной процедуре. Даты заседаний пока нет.