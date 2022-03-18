Вингер Днепра-1 перешел в грузинскую Дилу

25-летний вингер «Днепра-1» Вагнер Гонсалвеш перешел в грузинский клуб «Дила».

Подробности сделки грузинский клуб не раскрывает, но по данным Transfermarkt речь идет о переходе на правах свободного агента и подписанном контракте до 31 декабря нынешнего года.

С лета минувшего года Вагнер Гонсалвеш на правах аренды выступал за «Кривбасс», но криворожский клуб вынужден был досрочно завершить срок действия займа игрока, чтобы тот имел возможность уехать в Грузию.

Напомним, в «Днепр-1» Вагнер Гонсалвеш перешел в январе 2021 года из батумского «Динамо» на правах свободного агента.