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Вингер Днепра-1 перешел в грузинскую Дилу

В последнее время Вагнер Гонсалвеш выступал за «Кривбасс»

  • 18.03.2022 19:10
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Вингер Днепра-1 перешел в грузинскую Дилу
© fcdila.ge

25-летний вингер «Днепра-1» Вагнер Гонсалвеш перешел в грузинский клуб «Дила».

Подробности сделки грузинский клуб не раскрывает, но по данным Transfermarkt речь идет о переходе на правах свободного агента и подписанном контракте до 31 декабря нынешнего года.

С лета минувшего года Вагнер Гонсалвеш на правах аренды выступал за «Кривбасс», но криворожский клуб вынужден был досрочно завершить срок действия займа игрока, чтобы тот имел возможность уехать в Грузию.

Напомним, в «Днепр-1» Вагнер Гонсалвеш перешел в январе 2021 года из батумского «Динамо» на правах свободного агента.

Источник — ФК Дила

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