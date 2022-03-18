Федерер пожертвует 500 тысяч долларов в помощь украинским детям

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о том, что отправит средства в поддержку украинским детям:
«То, что происходит в Украине, ужасает меня и мою семью. Наши сердца разбиты из-за страданий невинных людей. Мы выступаем за мир.
Своей поддержкой хочется помочь детям. Около 6 миллионов украинских детей не учатся в школе. Мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотим поддержать их в борьбе с этим чрезвычайно травматическим опытом. Мы предоставим поддержку детям из Украины.
Через Фонд Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, пожертвовав 500 000 долларов, чтобы убедиться, что украинские дети продолжат обучение».
Источник — Twitter
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