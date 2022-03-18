Федерер пожертвует 500 тысяч долларов в помощь украинским детям

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о том, что отправит средства в поддержку украинским детям:

«То, что происходит в Украине, ужасает меня и мою семью. Наши сердца разбиты из-за страданий невинных людей. Мы выступаем за мир.

Своей поддержкой хочется помочь детям. Около 6 миллионов украинских детей не учатся в школе. Мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотим поддержать их в борьбе с этим чрезвычайно травматическим опытом. Мы предоставим поддержку детям из Украины.

Через Фонд Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, пожертвовав 500 000 долларов, чтобы убедиться, что украинские дети продолжат обучение».