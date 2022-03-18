Андрей ПАВЕЛКО: «Оказываем помощь украинским детям»

Президент УАФ Андрей Павелко выразил благодарность руководству Закарпатской области за активное участие в помощи украинцам, которым требуется помощь в период войны.
«В очень важные времена для Украины, мы благодарим руководство Закарпатской области за то, что имеем такую возможность скоординировать все наши возможности для помощи деткам и логистическим направлениям гуманитарной помощи», - сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
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