Андрей ПАВЕЛКО: «Оказываем помощь украинским детям»

Президент УАФ Андрей Павелко выразил благодарность руководству Закарпатской области за активное участие в помощи украинцам, которым требуется помощь в период войны.

«В очень важные времена для Украины, мы благодарим руководство Закарпатской области за то, что имеем такую возможность скоординировать все наши возможности для помощи деткам и логистическим направлениям гуманитарной помощи», - сказал Павелко.