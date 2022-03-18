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Андрей ПАВЕЛКО: «Оказываем помощь украинским детям»

Президент УАФ рассказал, чем занимается в военное время

  • 18.03.2022 18:14
  • 179 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПАВЕЛКО: «Оказываем помощь украинским детям»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко выразил благодарность руководству Закарпатской области за активное участие в помощи украинцам, которым требуется помощь в период войны.

«В очень важные времена для Украины, мы благодарим руководство Закарпатской области за то, что имеем такую возможность скоординировать все наши возможности для помощи деткам и логистическим направлениям гуманитарной помощи», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    shoko, 18.03.2022 19:00 (изменен)
    0
    У перші дні війни в перших рядах, як справжній український патріот...збіг з Києва у Закарпаття зі своїми посіпаками..
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