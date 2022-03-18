Анатолий ТРУБИН: «Любыми методами стараюсь держать себя в форме»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, как переживает войну в Украине.
«В первую очередь это был страх за своих родных, потом осознание, что не будет футбола и большое разочарование. Страх от того, что происходит в 21 веке.
Столько красивых городов будет разрушено, пострадает большое количество людей – это ужасно.
Первое время я находился в Киеве и думал, что это не продлится долго, но потом понял, что становится с каждым моментом опаснее и решил поехать в Луцк. И теперь нахожусь здесь вместе со своей семьей.
Поддерживаю форму регулярными занятиями в тренажерном зале, пробежками, собираемся с друзьями и играем в футбол, теннисбол. Любыми методами стараюсь держать себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее», - сказал Трубин.
Источник — Футбол 1/2/3
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