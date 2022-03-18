Анатолий ТРУБИН: «Любыми методами стараюсь держать себя в форме»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, как переживает войну в Украине.

«В первую очередь это был страх за своих родных, потом осознание, что не будет футбола и большое разочарование. Страх от того, что происходит в 21 веке.

Столько красивых городов будет разрушено, пострадает большое количество людей – это ужасно.

Первое время я находился в Киеве и думал, что это не продлится долго, но потом понял, что становится с каждым моментом опаснее и решил поехать в Луцк. И теперь нахожусь здесь вместе со своей семьей.

Поддерживаю форму регулярными занятиями в тренажерном зале, пробежками, собираемся с друзьями и играем в футбол, теннисбол. Любыми методами стараюсь держать себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее», - сказал Трубин.