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Анатолий ТРУБИН: «Любыми методами стараюсь держать себя в форме»

Вратарь «Шахтера» верит в скорейшее окончание войны

  • 18.03.2022 17:55
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Анатолий ТРУБИН: «Любыми методами стараюсь держать себя в форме»
© Instagram. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, как переживает войну в Украине.

«В первую очередь это был страх за своих родных, потом осознание, что не будет футбола и большое разочарование. Страх от того, что происходит в 21 веке.

Столько красивых городов будет разрушено, пострадает большое количество людей – это ужасно.

Первое время я находился в Киеве и думал, что это не продлится долго, но потом понял, что становится с каждым моментом опаснее и решил поехать в Луцк. И теперь нахожусь здесь вместе со своей семьей.

Поддерживаю форму регулярными занятиями в тренажерном зале, пробежками, собираемся с друзьями и играем в футбол, теннисбол. Любыми методами стараюсь держать себя в форме и надеюсь, что это закончится как можно скорее», - сказал Трубин.

Источник — Футбол 1/2/3

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