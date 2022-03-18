ВИДЕО. Тухель про жеребьевку 1/4 Лиги чемпионов и продажу Челси

Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «Челси» сыграет с мадридским «Реалом». Вполне возможно, что к моменту первого матча у клубу сменится владелец.

В этом видео своим мнением о результатах жребия и процессе продажи клуба поделится главный тренер «синих» Томас Тухель.