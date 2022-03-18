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Артем БОНДАРЕНКО: «Мы обязательно отстоим нашу правду»

Хавбек «Шахтера» - о войне в Украине

  • 18.03.2022 16:38
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Артем БОНДАРЕНКО: «Мы обязательно отстоим нашу правду»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о том, как изминалась его жизнь после начала войны с россией:

– Артем, три недели Украина противостоит военной агрессии со стороны России. Как ты воспринимаешь все происходящее?
– Очень тяжело воспринимать такие события, осознавать, что это происходит у нас дома, в нашей стране. Ужасно, что каждый день гибнут невинные люди, мирные жители и дети, разрушаются города... Все это – словно какой-то страшный сон, который обрушился на нас.

– Как за это время изменилась жизнь твоя и твоей семьи? Находишь ли время для общения с партнерами по команде?
– Конечно, жизнь полностью изменилась: теперь она проходит в постоянной тревоге. Появились совершенно другие приоритеты и желания. Лично у меня сейчас только одна мечта – чтобы как можно скорее весь этот кошмар закончился. С ребятами созваниваемся, списываемся. Узнаем, какая у кого обстановка. Такие моменты вообще помогают еще больше ценить дружбу и наше общение.

– Как сейчас известные люди, спортсмены могут помочь стране и украинскому народу в этой борьбе?
– Каждый помогает тем, чем может: кто-то гуманитарно, кто-то материально. Я очень рад, что в такой момент наша страна сплотилась и все одержимы одной целью – победить в этой войне. Хочу сказать огромное спасибо нашим воинам, территориальной обороне, волонтерам – всем людям, которые приближают Украину к победе. Мы обязательно отстоим нашу правду!

Источник — ФК Шахтер Донецк

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