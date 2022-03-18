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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Правда на нашей стороне, мы обязательно победим»

Наставник «Ингульца» - о войне в Украине

  • 18.03.2022 16:23
  • 132 просмотра
  • 2 комментария
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Правда на нашей стороне, мы обязательно победим»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал войну в Украине:

«Страшно и грустно, что такое может произойти в 21-м веке. Мы верим, что правда на нашей стороне, защищаем свое и обязательно победим. Своего мы никому точно не отдадим.

Со всеми игроками мы поддерживаем связь, есть общий чат, где каждое утро даем информацию, как прошли сутки в разных районах. У кого из ребят есть возможность тренироваться, они это, конечно, делают.

Обязательно победим в страшной войне, где умирают многие народы, дети. Вернемся сильнее, построим разрушенные города, мы сделаем из нее цветущую Украину. И будем ценить больше, чем было раньше. Всё будет Украина. Слава Украине».

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992, 18.03.2022 16:43
    0
    DK92, 18.03.2022 16:37
    К сожалению побеждает тот кто сильнее .
    На щастя це Україна
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    online
    DK92, 18.03.2022 16:37
    0
    К сожалению побеждает тот кто сильнее .
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