Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Правда на нашей стороне, мы обязательно победим»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал войну в Украине:
«Страшно и грустно, что такое может произойти в 21-м веке. Мы верим, что правда на нашей стороне, защищаем свое и обязательно победим. Своего мы никому точно не отдадим.
Со всеми игроками мы поддерживаем связь, есть общий чат, где каждое утро даем информацию, как прошли сутки в разных районах. У кого из ребят есть возможность тренироваться, они это, конечно, делают.
Обязательно победим в страшной войне, где умирают многие народы, дети. Вернемся сильнее, построим разрушенные города, мы сделаем из нее цветущую Украину. И будем ценить больше, чем было раньше. Всё будет Украина. Слава Украине».
Источник — ТК Футбол
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