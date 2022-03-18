Владлен ЮРЧЕНКО: «Вся Рига в наших флагах, раздается гимн Украины»

Украинский полузащитник «Риги» Владлен Юрченко рассказал о том, как нашу страну поддерживают в Латвии:

«С первого дня клуб и руководство делает для нас все, что только необходимо. Все прекрасно понимают, что происходит у нас в стране. Когда я приехал в Ригу, весь город в наших флагах, раздается гимн Украины.

Есть адекватные люди, но очень много людей зомбированы. Хочу сказать слова благодарности нашим военным, которые защищают нашу страну, делают все необходимое для свободы. Хочу поблагодарить весь наш народ, который объединился и поддерживает друг друга, как никогда».