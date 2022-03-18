Крутых и Белинский вышли в полуфинал на турнире в Турции

Украинские теннисисты продолжают побеждать на турнире ITF M25 в Турции.



На стадии четвертьфинала Алексей Крутых и Вячеслав Белинский очень уверенно одолели своих соперников.



Анталья. 1/4 финала

Алексей Крутых (Украина) – Александр Шевченко (Россия) – 6:1, 6:2

Вячеслав Белинский (Украина) – Юки Мотидзуки (Япония) – 6:2, 6:0



Отметим, что для Белинского это будет первый полуфинал на взрослом уровне. Украинцы находятся в разных частях сетки и могут встретиться в финале.