Крутых и Белинский вышли в полуфинал на турнире в Турции

Украинские теннисисты продолжают побеждать на турнире ITF M25 в Турции.
На стадии четвертьфинала Алексей Крутых и Вячеслав Белинский очень уверенно одолели своих соперников.
Анталья. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Александр Шевченко (Россия) – 6:1, 6:2
Вячеслав Белинский (Украина) – Юки Мотидзуки (Япония) – 6:2, 6:0
Отметим, что для Белинского это будет первый полуфинал на взрослом уровне. Украинцы находятся в разных частях сетки и могут встретиться в финале.
Источник — Sport.ua
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