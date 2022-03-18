Спинелли покинул Александрию и перешел в аргентинский Ланус

25-летний центральный нападающий Клаудио Спинелли покинул «Александрию», которая арендовала его у итальянского «Дженоа».

Форвард уже успел найти себе новый клуб, которым стал аргентинский «Ланус».

Известно, что в «Ланус» Спинелли перешел свободным агентом. Другие детали сделки не афишируются.

Спинелли выступал за «Александрию» с лета минувшего года. На его счету 19 матчей, 2 забитых мяча и 2 результативные передачи за украинскую команду.