Спинелли покинул Александрию и перешел в аргентинский Ланус

25-летний центральный нападающий Клаудио Спинелли покинул «Александрию», которая арендовала его у итальянского «Дженоа».
Форвард уже успел найти себе новый клуб, которым стал аргентинский «Ланус».
Известно, что в «Ланус» Спинелли перешел свободным агентом. Другие детали сделки не афишируются.
Спинелли выступал за «Александрию» с лета минувшего года. На его счету 19 матчей, 2 забитых мяча и 2 результативные передачи за украинскую команду.
Источник — ФК Ланус
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