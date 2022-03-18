19-летний украинец Кобак уехал играть в Польшу во время военного положения

19-летний воспитанник академий «Днепра» и «Шахтера» Эдвард Кобак, который в последнее время на правах аренды из донецкого клуба играл в составе «Миная», перешел в польские «Карпаты» из Кросно.

В новый клуб Кобак перешел на правах свободного агента. Остальные подробности сделки не сообщаются.

«Карпаты» Кросно выступают в четвертой лиге чемпионата Польши, которая является пятым по рангу дивизионом системы профессиональных футбольных лиг страны.

В розыгрыше УПЛ-2021/22 Кобак провел за «Минай» 10 матчей. По факту хавбек из элитарного дивизиона чемпионата Украины отправился в клуб, который выступает в наиболее низком дивизионе профессионального футбола Польши.

Интересно и то, что о переходе Кобака «Карпаты» Кросно объявили в соцсетях 13 марта, то есть во время действия военного положения в Украине, которое прямо запрещает военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны.