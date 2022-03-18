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Известна первая полуфинальная пара на Мастерсе в Индиан-Уэллс

За путевку в финал сразятся два испанца

  • 18.03.2022 10:59
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Известна первая полуфинальная пара на Мастерсе в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Состоялись матчи 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс в верхней половине сетки.
 
Рафаэль Надаль в трех сетах одолел Ника Кирьоса и сыграет в полуфинале со своим молодым соотечественником Карлосом Алькарасом, который выбил из борьбы действующего чемпиона Кэмерона Норри.
 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала

 Рафаэль Надаль –  Ник Кирьос – 7:6(0), 5:7, 6:4
 Карлос Алькарас –  Кэмерон Норри – 6:4, 6:3

Источник — Sport.ua

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