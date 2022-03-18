Известна первая полуфинальная пара на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Состоялись матчи 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс в верхней половине сетки.
Рафаэль Надаль в трех сетах одолел Ника Кирьоса и сыграет в полуфинале со своим молодым соотечественником Карлосом Алькарасом, который выбил из борьбы действующего чемпиона Кэмерона Норри.
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Рафаэль Надаль – Ник Кирьос – 7:6(0), 5:7, 6:4
Карлос Алькарас – Кэмерон Норри – 6:4, 6:3
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.