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Стали известны все полуфиналистки в Индиан-Уэллс

В борьбе остались только лучшие

  • 18.03.2022 10:50
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Стали известны все полуфиналистки в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

В среду и четверг состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. 17 марта играла нижняя половина сетки.
 
Паула Бадоса и Мария Саккари подтвердили свой статус фавориток и обыграли Веронику Кудерметову и Елену Рыбакину соответственно.
 
Испанка и гречанка разыграют вторую путевку в финал, за первую сразятся Ига Свёнтек и Симона Халеп  
 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Паула Бадоса [5] –  Вероника Кудерметова [21] – 6:3, 6:2
 Мария Саккари [6] –  Елена Рыбакина [17] – 7:5, 6:4

Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

 Симона Халеп [24] –   Ига Свёнтек [3]
 Паула Бадоса [5] –  Мария Саккари [6]

Источник — Sport.ua

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