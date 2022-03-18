Стали известны все полуфиналистки в Индиан-Уэллс

В среду и четверг состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. 17 марта играла нижняя половина сетки.



Паула Бадоса и Мария Саккари подтвердили свой статус фавориток и обыграли Веронику Кудерметову и Елену Рыбакину соответственно.



Испанка и гречанка разыграют вторую путевку в финал, за первую сразятся Ига Свёнтек и Симона Халеп



Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [5] – Вероника Кудерметова [21] – 6:3, 6:2

Мария Саккари [6] – Елена Рыбакина [17] – 7:5, 6:4

Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

Симона Халеп [24] – Ига Свёнтек [3]

Паула Бадоса [5] – Мария Саккари [6]