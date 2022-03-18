Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 марта в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛК.

Соперников узнают украинцы Максим Таловеров и Тарас Качараба («Славия» Прага).

Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Жеребьевка будет «слепой». Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на «Национал Арене».

Лига конференций 2021/22

Даты матчей

1/4 финала: 7 и 14 апреля

1/2 финала: 28 апреля и 5 мая

Финал: 25 мая (Национал Арена, Тирана)

Участники 1/4 финала Лиги конференций

Лестер (Англия)

Лестер (Англия) Рома (Италия)

Рома (Италия) Марсель (Франция)

Марсель (Франция) ПСВ (Нидерланды)

ПСВ (Нидерланды) Фейеноорд (Нидерланды)

Фейеноорд (Нидерланды) ПАОК (Греция)

ПАОК (Греция) Славия Прага (Чехия)

Славия Прага (Чехия) Буде-Глимт (Норвегия)

Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 16:00 на официальном сайте УЕФА.