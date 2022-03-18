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Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 марта в 16:00 по Киеву

  • 18.03.2022 10:00
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Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

18 марта в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛК.

Соперников узнают украинцы Максим Таловеров и Тарас Качараба («Славия» Прага).

Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Жеребьевка будет «слепой». Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на «Национал Арене».

Лига конференций 2021/22

Даты матчей

  • 1/4 финала: 7 и 14 апреля
  • 1/2 финала: 28 апреля и 5 мая
  • Финал: 25 мая (Национал Арена, Тирана)

 Участники 1/4 финала Лиги конференций

  •  Лестер (Англия)
  •  Рома (Италия)
  •  Марсель (Франция)
  •  ПСВ (Нидерланды)
  •  Фейеноорд (Нидерланды)
  •  ПАОК (Греция)
  •  Славия Прага (Чехия)
  •  Буде-Глимт (Норвегия)

Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 16:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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