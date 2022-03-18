Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 марта в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛК.
Соперников узнают украинцы Максим Таловеров и Тарас Качараба («Славия» Прага).
Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.
Жеребьевка будет «слепой». Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.
Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на «Национал Арене».
Лига конференций 2021/22
Даты матчей
- 1/4 финала: 7 и 14 апреля
- 1/2 финала: 28 апреля и 5 мая
- Финал: 25 мая (Национал Арена, Тирана)
Участники 1/4 финала Лиги конференций
- Лестер (Англия)
- Рома (Италия)
- Марсель (Франция)
- ПСВ (Нидерланды)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- ПАОК (Греция)
- Славия Прага (Чехия)
- Буде-Глимт (Норвегия)
Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 16:00 на официальном сайте УЕФА.
Источник — Sport.ua
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