Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 марта в 14:30 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛЕ.
Соперников узнают украинцы Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») и Руслан Малиновский («Аталанта»).
Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.
Жеребьевка будет «слепой». Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.
Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес Писхуан».
Лига Европы 2021/22
Даты матчей
- 1/4 финала: 7 и 14 апреля
- 1/2 финала: 28 апреля и 5 мая
- Финал: 18 мая (Рамон Санчес Писхуан, Севилья)
Участники 1/4 финала Лиги Европы
- Барселона (Испания)
- Вест Хэм (Англия)
- Аталанта (Италия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Айнтрахт (Германия)
- Лион (Франция)
- Брага (Португалия)
- Рейнджерс (Шотландия)
Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 14:30 на официальном сайте УЕФА.
Источник — Sport.ua
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