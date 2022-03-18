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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 марта в 14:30 по Киеву

  • 18.03.2022 09:30
  • 1280 просмотров
  • 2 комментария
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

18 марта в 14:30 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛЕ.

Соперников узнают украинцы Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») и Руслан Малиновский («Аталанта»).

Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Жеребьевка будет «слепой». Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес Писхуан».

Лига Европы 2021/22

Даты матчей

  • 1/4 финала: 7 и 14 апреля
  • 1/2 финала: 28 апреля и 5 мая
  • Финал: 18 мая (Рамон Санчес Писхуан, Севилья)

 Участники 1/4 финала Лиги Европы

  •  Барселона (Испания)
  •  Вест Хэм (Англия)
  •  Аталанта (Италия)
  •  РБ Лейпциг (Германия)
  •  Айнтрахт (Германия)
  •  Лион (Франция)
  •  Брага (Португалия)
  •  Рейнджерс (Шотландия)

Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 14:30 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 18.03.2022 10:12
    0
    Барселона - РБ Лейпциг.
    Ссылка
    Krestovskiy, 18.03.2022 09:51
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Лейпциг заберёт трофей
    Ссылка
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