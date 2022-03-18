Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 марта в 14:30 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛЕ.

Соперников узнают украинцы Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») и Руслан Малиновский («Аталанта»).

Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Жеребьевка будет «слепой». Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес Писхуан».

Лига Европы 2021/22

Даты матчей

1/4 финала: 7 и 14 апреля

1/2 финала: 28 апреля и 5 мая

Финал: 18 мая (Рамон Санчес Писхуан, Севилья)

Участники 1/4 финала Лиги Европы

Барселона (Испания)

Барселона (Испания) Вест Хэм (Англия)

Вест Хэм (Англия) Аталанта (Италия)

Аталанта (Италия) РБ Лейпциг (Германия)

РБ Лейпциг (Германия) Айнтрахт (Германия)

Айнтрахт (Германия) Лион (Франция)

Лион (Франция) Брага (Португалия)

Брага (Португалия) Рейнджерс (Шотландия)

Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 14:30 на официальном сайте УЕФА.