Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 марта в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛЧ.
Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.
Жеребьевки будут слепыми. Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.
Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс», который принимал финалы ЛЧ в 2000 и 2006 годах, а также финал Евро-2016.
Лига чемпионов 2021/22
Даты матчей
- 1/4 финала: 5/6 и 12/13 апреля
- 1/2 финала: 26/27 апреля и 3/4 мая
- Финал: 28 мая (Стад-де-Франс, Париж)
Участники 1/4 финала Лиги чемпионов
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити Англия)
- Челси (Англия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Вильярреал (Испания)
- Бавария (Германия)
- Бенфика (Португалия)
Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 13:00 на официальном сайте УЕФА.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
а дальше как угодно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.