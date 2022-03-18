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Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 марта в 13:00 по Киеву

  • 18.03.2022 08:35
  • 852 просмотра
  • 1 комментарий
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

18 марта в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛЧ.

Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Жеребьевки будут слепыми. Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс», который принимал финалы ЛЧ в 2000 и 2006 годах, а также финал Евро-2016.

Лига чемпионов 2021/22

Даты матчей

  • 1/4 финала: 5/6 и 12/13 апреля
  • 1/2 финала: 26/27 апреля и 3/4 мая
  • Финал: 28 мая (Стад-де-Франс, Париж)

 Участники 1/4 финала Лиги чемпионов

  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Сити Англия)
  • Челси (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Вильярреал (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Бенфика (Португалия)

Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 18.03.2022 09:15
    0
    Атлетико - Бавария,
    а дальше как угодно.
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