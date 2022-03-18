Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 марта в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов. В жеребьевке примут участие 8 победителей 1/8 финала ЛЧ.

Жеребьевка определит пары четвертьфиналистов и потенциальных соперников в 1/2 финала. Также будет проведена жеребьевка для определения номинальных хозяев решающего поединка.

Жеребьевки будут слепыми. Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, которую вытянут первой, проведет первый матч на своем поле.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс», который принимал финалы ЛЧ в 2000 и 2006 годах, а также финал Евро-2016.

Лига чемпионов 2021/22

Даты матчей

1/4 финала: 5/6 и 12/13 апреля

1/2 финала: 26/27 апреля и 3/4 мая

Финал: 28 мая (Стад-де-Франс, Париж)

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль (Англия) Манчестер Сити Англия)

Манчестер Сити Англия) Челси (Англия)

Челси (Англия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Атлетико Мадрид (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) Вильярреал (Испания)

Вильярреал (Испания) Бавария (Германия)

Бавария (Германия) Бенфика (Португалия)

Видеотрансляция жеребьевки – 18 марта в 13:00 на официальном сайте УЕФА.