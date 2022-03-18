Стали известны претенденты на звание игрок недели в Лиге Европы

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В список вошли четыре игрока: Томаш Соучек («Вест Хэм»), Мерих Демирал («Аталанта»), Педри («Барселона») и Абель Руис («Брага»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка четвертьфинала состоится в пятницу, 18 марта.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.