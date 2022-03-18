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Долгополов рассказал, как остановить войну

Бывший теннисист назвал шаги, необходимые для примирения

  • 18.03.2022 03:21
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Долгополов рассказал, как остановить войну
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Украинский экс-теннисист Александр Долгополов, который вернулся в Киев, рассказал, как остановить войну с россией.

«Мое мнение, как остановить эту войну? Все свободные страны возьмут топ-1000 россиян из Forbes и заблокируют все их счета, отменят все визы для них и их семей, и элита очень быстро объяснит правительству, что они делают что-то неправильно. Также полная изоляция», - сказал Долгополов.

Источник — Sport.ua

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