Долгополов рассказал, как остановить войну

Украинский экс-теннисист Александр Долгополов, который вернулся в Киев, рассказал, как остановить войну с россией.

«Мое мнение, как остановить эту войну? Все свободные страны возьмут топ-1000 россиян из Forbes и заблокируют все их счета, отменят все визы для них и их семей, и элита очень быстро объяснит правительству, что они делают что-то неправильно. Также полная изоляция», - сказал Долгополов.