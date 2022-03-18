КРАСНИКОВ: «На стадионе Металлиста сейчас живут работники клуба и их семьи»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как используется клубный стадион во время войны.

– Не пострадал ли от обстрелов стадион «Металлист»?

– Честно, даже боюсь говорить, чтобы не сглазить. С первого дня было принято решение о том, чтобы аккуратненько его закрыть, разговаривал об этом с мэром города. Недавно в радиусе километра было три взрыва, сгорел супермаркет и дом. Примерно в 500 метрах от нас тоже упала какая-то бомба и был очень сильный взрыв.

– Кто сейчас живет на стадионе?

– Работники клуба, члены их семей, также приглашаем волонтеров. Мы помогаем им, а они нам. Все они обеспечены жильем, питанием, горячей водой, есть интернет. Условия не самые комфортные, но для нынешнего времени, думаю, нормальные, - сказал Красников.