Игорь ДЕДЫШИН: «Рух превратился в волонтерскую организацию»

Генеральный директор львовского «Руха» Игорь Дедышин рассказал, как клуб помогает нашей стране во время войны.

«Рух» уже перестал быть футбольным клубом, мы, скорее превратились в волонтерскую организацию. Все ресурсы клуба работают на то, чтобы помогать нашим гражданам, прибывающим сюда, помогать военным, насколько мы можем. Все человеческие ресурсы, транспорт и активы клуба работают на фронт и нашу победу.

Сегодня мы руководствуемся решением ФИФА о том, что контракты иностранных футболистов с клубом приостановлены и сейчас эти футболисты ищут себе команды. Знаю, что уже практически все их нашли. Наша первая команда находится во Львове, стараемся по возможности обеспечить им тренировочный процесс. Но это сложно, потому что здесь довольно часто раздаются сирены и нам приходится прекращать занятия.

Но мы даем игрокам возможность тренироваться и восстанавливаться. Они постоянно здесь, с нами, и тоже ждут. Наши футболисты готовы пойти на фронт и защищать нашу землю», - сказал Дедышин.