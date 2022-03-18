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Евгений КРАСНИКОВ: «Сейчас стреляют и бомбят везде. Тут не угадаешь»

Приспосабливаемся к этому, но хотелось бы, чтоб это было недолго

  • 18.03.2022 04:04
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Евгений КРАСНИКОВ: «Сейчас стреляют и бомбят везде. Тут не угадаешь»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал, где находятся дети из академии клуба во время войны в Украине. 

«Дети и родители, которые смогли выехать – выехали. Те, кто остался – остались. Мы со всеми на контакте. Мы куда-то целенаправленно не отправляли, потому что есть опаска. Говорили, что есть спокойная дорога на Днепр, а на следующий день бомбили Днепр, были обстрелы. Говорят, спокойная дорога туда есть, и, представляешь, какую ответственность на себя брать? Взять, не дай Бог, автобус детей, и умышленно-неумышленно туда попадёт снаряд.

Так что, лучше где-то в подвалах пускай находятся, потому что сейчас стреляют и бомбят везде: сегодня в Харькове, завтра в Ивано-Франковске, потом в Киеве. Тут не угадаешь, поэтому есть риск. Если бы открылись какие-то гуманитарные коридоры, то, конечно, мы бы сориентировались, и куда-то б нашу школу отправили, клуб бы взял на себя все расходы. Но так, я думаю, более спокойно. Некоторые в интернате первом, с которым мы сотрудничаем, тренера мне звонят. К сожалению, как-то приспосабливаемся к этому, но хотелось бы, чтобы это было недолго» - сказал Красников.

Источник — Футбол 1/2/3

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