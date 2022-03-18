Евгений КРАСНИКОВ: «Ярославский остается оптимистом»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как президент клуба Александр Ярославский переживает войну в Украине.
«Думаю, сейчас нет ни одного человека, который бы не переживал о происходящем. Когда видишь, что сделали с нашим красавцем Харьковом, самым красивым городом не только в Украине, это никого не оставляет равнодушным. Но он оптимист, он создает этот фонд (по возрождению Харькова - прим.). Мы молимся Богу, чтобы все это закончилось максимально быстро, чтобы на нашу землю пришел мир», - сказал Красников.
Источник — Футбол 1/2/3
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