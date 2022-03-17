УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Владимир ЧЕСНАКОВ: «Есть уверенность, что наша армия победит»

Капитан «Ворсклы» – о войне с россией

  • 17.03.2022 23:50
  • 385 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Есть уверенность, что наша армия победит»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о своей реакции на начало войны в Украине:

— Владимир, утро 24 февраля все мы запомним на всю жизнь. Каким оно было у тебя?
– Пожалуй, как и у многих. Я, может, и подумал бы, что это происходит не с нами, если бы не жил недалеко от одного специфического места. Приблизительно в 5:30 утра меня разбудила жена. Говорит: «Вова, что-то прилетело». Сначала я не придал этому значения, ведь за долгие годы как-то привык к похожей шумихе. Но здесь было другое…

— Ты до сих пор находишься в Полтаве?
– Да. Не хочу бросаться громкими фразами, но я сразу же принял такое решение быть в родном городе. Думал отправить куда жену с детьми, но Ирина сказала, что без меня никуда не поедет. Иногда ловлю себя на мысли, что я неправильный, что нужно вывезти детей в безопасное место. Но при этом у меня есть внутренняя уверенность в том, что наша армия не отступит, победит, и в Полтаве все будет спокойно.

- У тебя трое детей. Мог бы и заграницу рвануть...
- Мог. Но не отважился. Давайте не будем обсуждать эту тему. Каждый выбирает свое и слушает свое сердце.

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ddz895, 18.03.2022 00:11
    +2
    980 лет с падения Киевской Руси ...
    сколько раз таки проигрывали и воен, и битв, но по тому самому правилу выездного гола? вечно на плаву, дальше идёт по сетке Украина
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности