Владимир ЧЕСНАКОВ: «Есть уверенность, что наша армия победит»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о своей реакции на начало войны в Украине:

— Владимир, утро 24 февраля все мы запомним на всю жизнь. Каким оно было у тебя?

– Пожалуй, как и у многих. Я, может, и подумал бы, что это происходит не с нами, если бы не жил недалеко от одного специфического места. Приблизительно в 5:30 утра меня разбудила жена. Говорит: «Вова, что-то прилетело». Сначала я не придал этому значения, ведь за долгие годы как-то привык к похожей шумихе. Но здесь было другое…

— Ты до сих пор находишься в Полтаве?

– Да. Не хочу бросаться громкими фразами, но я сразу же принял такое решение быть в родном городе. Думал отправить куда жену с детьми, но Ирина сказала, что без меня никуда не поедет. Иногда ловлю себя на мысли, что я неправильный, что нужно вывезти детей в безопасное место. Но при этом у меня есть внутренняя уверенность в том, что наша армия не отступит, победит, и в Полтаве все будет спокойно.

- У тебя трое детей. Мог бы и заграницу рвануть...

- Мог. Но не отважился. Давайте не будем обсуждать эту тему. Каждый выбирает свое и слушает свое сердце.