Ловро ЦВЕК: «Эта война ужасная. Надеюсь, это скоро закончится»

Хорватский полузащитник Ловро Цвек, недавно перешедший из «Зари» в «Клуж», рассказал о войне в Украине:

«Я был там, когда все началось, спал. Около 6 утра мне позвонила супруга и сказала, что началась война. Я не поверил, стал всем звонить. Я не испугался, потому что ничего не услышал. В Запорожье ничего такого не было, поэтому мне было легче. Но после того, как я увидел, что происходит, стало совсем по-другому.

В конце концов, я здесь, все хорошо, но эта война ужасная. Я не могу поверить, что это происходит, я надеюсь, что это скоро закончится и все будет хорошо.

Когда я уехал? В то же время, когда началась война. Украинцы не могут покинуть страну из-за этой ситуации. Я разговаривал с ними, они немного напуганы, но тоже надеются, что все будет как раньше».