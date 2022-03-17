ДОЛГОПОЛОВ: «Машину моей девушки обстреляли, ее знакомых – убили»

Украинский экс-теннисист Александр Долгополов, который вернулся в Киев, рассказал, почему он готов использовать оружие против российских захватчиков.



«Безусловно, когда вы едете в такое место, вы должны знать как обращаться с оружием. Не знаю пригодится ли мне это умение, но я точно знаю, что смогу защитить себя. Если мне придется участвовать в бою, то я буду стрелять и попаду в цель.



Вы спрашиваете какие эмоции у меня были все это время? Злость. Моя девушка пыталась выехать со своим ребенком, это было дней 10 назад. Их машину обстреляли из автомата Калашникова или вроде того. Они в порядке, но три машины перед ними были уничтожены.



Они убивают мирных жителей, целые семьи. Она рассказала мне, что одну из знакомых им семью, убили вместе с детьми и женщинами. Так что мы просто чувствуем гнев!», – сказал Долгополов.