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Тен Хаг – главный кандидат на тренерский пост в Ман Юнайтед

Летом МЮ получит нового наставника

  • 17.03.2022 15:20
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Тен Хаг – главный кандидат на тренерский пост в Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что 52-летний нидерландский специалист является главным кандидатом на эту должность.

Напомним, что также среди претендентов называются главный тренер «Челси» Томас Тухель, Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Контракт тен Хага с «Аяксом» истекает летом 2023 года.

В данный момент временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.

Источник — Manchester Evening News

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