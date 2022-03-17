Тен Хаг – главный кандидат на тренерский пост в Ман Юнайтед

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что 52-летний нидерландский специалист является главным кандидатом на эту должность.
Напомним, что также среди претендентов называются главный тренер «Челси» Томас Тухель, Хулен Лопетеги («Севилья»), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и главный тренер сборной Испании Луис Энрике.
Контракт тен Хага с «Аяксом» истекает летом 2023 года.
В данный момент временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.
Источник — Manchester Evening News
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