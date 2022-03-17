Орбу рассказал, как после трех недель выбрался из блокадного Мариуполя

Тренер Академии ФК «Мариуполь» Геннадий Орбу поделился ужасами войны в блокадном городе.



— Только вчера вырвался с Мариуполя и заехал на безопасную территорию. Слава Богу, что жив и здоров вместе с семьей. 21 день войны я был в Мариуполе.



— У Вас там собственное жилье?

— Нет. Я работал в ФК Мариуполь и снимал квартиру в городе. Моя семья была со мной.



— Что сейчас с квартирой?

— Она разрушена.



— Расскажите, где Вы были, когда начались обстрелы Мариуполя?

— Сидели в подвале многоквартирного дома. Нас там было около двести человек. Вообще не было никаких коммуникаций: ни света, ни воды, ни газа. Самой главной задачей было — прокормить детей и жену.



— Где Вы брали еду?

— Все люди сплотились и помогали друг другу, делились, чем было. Когда уже отключили газ, еду готовили на костре. В основном крупы, картошка. Мяса не было.



— Где Вы брали питьевую воду?

— Стояли по пять часов в очереди под гранатометами, чтобы набрать хотя-бы две баклажки питьевой воды.



— На Ваших глазах кого-то убивали в Мариуполе?

— Видел тела убитых мирных граждан, которые просто лежали на улице. Мы старались меньше выходить из подвала, только когда нужно было что-то искать.



— Видели в Мариуполе украинских или российских солдат?

— Военных не видел. Нас обстреливали с воздуха.



— Как появился вариант с эвакуацией?

— Все случилось спонтанно. Связи не было, новостей мы не знали, где и когда открывают зеленые коридоры. Друзья помогли нам с машинами, и мы утром на свой страх и риск решили ехать сами. Шла колонна, примерно сто гражданских машин, мы к ним присоединились и поехали. Все, что я с собой взял — это пара спортивных костюмов, кроссовки и документы.