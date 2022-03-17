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ВИДЕО. 200 км/ч. Монфис исполнил мегафорхенд на Мастерсе в Индиан-Уэллс

К сожалению, это не помогло Гаэлю выиграть матч

  • 17.03.2022 14:24
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ВИДЕО. 200 км/ч. Монфис исполнил мегафорхенд на Мастерсе в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Карлос Алькарас

В матче четвертого круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс француз Гаэль Монфис в двух сетах проиграл молодому испанскому дарованию Карлосу Алькарасу (5:7, 1:6).
 
В первом гейму муж Элины Свитолиной поразил публику сильнейшим форхендом, скороть полета мяча составила 200 км/ч. 
 
Отметим, что средняя скорость полета мяча при ударе справа для профессиональных теннисистов составляет порядка 120-130 км/ч. 

Источник — Sport.ua

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