ВИДЕО. 200 км/ч. Монфис исполнил мегафорхенд на Мастерсе в Индиан-Уэллс

В матче четвертого круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс француз Гаэль Монфис в двух сетах проиграл молодому испанскому дарованию Карлосу Алькарасу (5:7, 1:6).
В первом гейму муж Элины Свитолиной поразил публику сильнейшим форхендом, скороть полета мяча составила 200 км/ч.
Отметим, что средняя скорость полета мяча при ударе справа для профессиональных теннисистов составляет порядка 120-130 км/ч.
Источник — Sport.ua
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