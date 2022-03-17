Стала известна первая пара полуфиналисток в Индиан-Уэллс

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в верхней половине сетки.



Симона Халеп из Румынии и Ига Свёнтек из Польши легко обыграли своих соперниц и разыграют между собой первую путевку в финал.



Польская теннисистка благодаря этой победе точно гарантировала себе дебют в топ-3 мирового рейтинга.



Халеп после завершения турнира окажется выше украинки Элины Свитолиной, которая опуститься на 20-е или 21-е место в мировой классификации.



Индиан-Уэллс. 1/4 финала



Симона Халеп [24] – Петра Мартич – 6:1, 6:1

Ига Свёнтек [3] – Мэдисон Киз [25] – 6:1, 6:0