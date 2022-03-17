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Стала известна первая пара полуфиналисток в Индиан-Уэллс

Ига Свёнтек и Симона Халеп разыграют путевку в финал

  • 17.03.2022 14:13
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Стала известна первая пара полуфиналисток в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в верхней половине сетки.
 
Симона Халеп из Румынии и Ига Свёнтек из Польши легко обыграли своих соперниц и разыграют между собой первую путевку в финал.
 
Польская теннисистка благодаря этой победе точно гарантировала себе дебют в топ-3 мирового рейтинга.
 
Халеп после завершения турнира окажется выше украинки Элины Свитолиной, которая опуститься на 20-е или 21-е место в мировой классификации.
 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
 
 Симона Халеп [24] –  Петра Мартич – 6:1, 6:1

 Ига Свёнтек [3] –  Мэдисон Киз [25] – 6:1, 6:0

Источник — Sport.ua

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