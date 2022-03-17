КРАСНИКОВ: «То, что сделали с Харьковом, никого не оставляет равнодушным»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как президент клуба Александр Ярославский переживает войну в Украине, а также подтвердил, что владелец создает фонд для послевоенного восстановления Харькова.

– Несколько дней назад Александр Ярославский говорил, что он организовывает фонд по возрождению Харькова. Насколько я понимаю, он остается с командой, все хорошо?

– Да, мы на связи, я с ним сегодня переписывался. Мы находимся на стадионе, люди в достаточно комфортных условиях, команда в Турции. На данный момент никаких изменений в клубе нет.

– Как Ярославский переживает войну в Украине, что говорит?

– Думаю, сейчас нет ни одного человека, который бы не переживал о происходящем. Когда видишь, что сделали с нашим красавцем Харьковом, самым красивым городом не только в Украине, это никого не оставляет равнодушным. Но он оптимист, он создает этот фонд. Мы молимся Богу, чтобы все это закончилось максимально быстро, чтобы на нашу землю пришел мир, - сказал Красников.