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КРАСНИКОВ: «Все легионеры Металлиста уходят в аренду, мы нашли им команды»

Иностранные игроки вынуждены покинуть харьковский клуб

  • 17.03.2022 10:15
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  • 1 комментарий
КРАСНИКОВ: «Все легионеры Металлиста уходят в аренду, мы нашли им команды»
© ФК Динамо Киев. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, что будет с легионерами харьковского клуба из-за войны в нашей стране.

«Я все время нахожусь на связи с президентом клуба. Команду никто не покинул, а контракты не расторгнуты. Все наши легионеры уходят в аренду, мы практически всем нашли команды. Нам помогают наши бразильские и аргентинские партнеры.

Украинцы сейчас в Турции, но им, скорее всего, тоже будем искать команды, чтобы они имели игровую практику. Клуб продолжает работу», - сказал Красников.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bearman, 17.03.2022 10:51
    +1
    Як там Ярославський ?
    Відмовився купити дрони для армії ?
    Зранку вже появилась інформація про цього "відбудовника".
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