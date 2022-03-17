КРАСНИКОВ: «Все легионеры Металлиста уходят в аренду, мы нашли им команды»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал, что будет с легионерами харьковского клуба из-за войны в нашей стране.

«Я все время нахожусь на связи с президентом клуба. Команду никто не покинул, а контракты не расторгнуты. Все наши легионеры уходят в аренду, мы практически всем нашли команды. Нам помогают наши бразильские и аргентинские партнеры.

Украинцы сейчас в Турции, но им, скорее всего, тоже будем искать команды, чтобы они имели игровую практику. Клуб продолжает работу», - сказал Красников.