Юрий БЕРЕЗА: «Тимощук – это падаль и ненужное звено в эволюции»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о бывших футболистах сборной Украины Анатолии Тимощуке и Иване Ордеце.
«Тимощук - это падаль, ненужное звено в эволюции. Он собой ничего не представляет. Это запроданец. Подождите, он еще свое получит.
У него уже нет футбольного будущего. Максимум, что он может делать - тренировать орков. У них там чугуна много. Будут играть чугунными мячами, а Тимощук будет их тренировать», - сказал Береза.
Источник — FanDay
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