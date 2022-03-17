Юрий БЕРЕЗА: «Тимощук – это падаль и ненужное звено в эволюции»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался о бывших футболистах сборной Украины Анатолии Тимощуке и Иване Ордеце.

«Тимощук - это падаль, ненужное звено в эволюции. Он собой ничего не представляет. Это запроданец. Подождите, он еще свое получит.

У него уже нет футбольного будущего. Максимум, что он может делать - тренировать орков. У них там чугуна много. Будут играть чугунными мячами, а Тимощук будет их тренировать», - сказал Береза.