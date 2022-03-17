Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.
В список претендентов вошли Херонимо Рульи («Вильярреал»), Кристиан Пулишич («Челси»), Коке («Атлетико») и Дарвин Нуньес («Бенфика»).
Победитель в номинации будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Источник — Sport.ua
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