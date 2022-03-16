Воспитанник Динамо результативно дебютировал за новый клуб

Бывший игрок киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас отличился дублем в матче 23-го тура чемпионата Армении.



27-летний украинец, который защищает цвета клуба «Урарту» дважды расписался в воротах ереванского ЦСКА, встреча завершилась со счетом 4:1.



Отметим, что до этого Хлебас уже появлялся в составе «Урарту», но сыграл в сумме всего две минуты, поэтому именно этот матч можно назвать полноценным дебютом украинца.



«Урарту» идет на пятом месте и претендует на участие в квалификации Лиги конференций.