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Воспитанник Динамо результативно дебютировал за новый клуб

Дмитрий Хлебас забил два гола в первом матче, в котором вышел в основе

  • 16.03.2022 21:59
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Воспитанник Динамо результативно дебютировал за новый клуб
© ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас

Бывший игрок киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас отличился дублем в матче  23-го тура чемпионата Армении.
 
27-летний украинец, который защищает цвета клуба «Урарту» дважды расписался в воротах ереванского ЦСКА, встреча завершилась со счетом 4:1.
 
Отметим, что до этого Хлебас уже появлялся в составе «Урарту», но  сыграл в сумме всего две минуты, поэтому именно этот матч можно назвать полноценным дебютом украинца. 
 
«Урарту» идет на пятом месте и претендует на участие в квалификации Лиги конференций.

Источник — Sport.ua

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