Бывший вратарь Шахтера: «Кацапам до сраки наша страна и страдания людей»

Бывший вратарь «Шахтера» Рустам Худжамов высказался так называемых «хороших россиянах».



«Когда в следующий раз захотите выставить фото кацапа, который покаялся, вспомните убитых и искалеченных детей, вспомните дедушку в Мариуполе, по которому выстрелили из танка, вспомните расстрелянных людей при эвакуации, вспомните еще много чего.



Им до сраки наша страна, страдания людей. Больше всего их интересует только своя шкура через призму всевозможных благ. Сейчас они будут говорить, что они поняли, а мы будем верить.



Они годами создавали нарративы, в которых мы не люди, в которых нас надо уничтожать. И они никогда не простят нам свой страх перед завтрашним днем, вызванный санкциями.



А мы аплодируем всякой паскуде, у которой резко опустел холодильник и потому проснулась совесть. Думайте и припоминайте. Слава Украине», – написал Худжамов в инстаграме.