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Бывший вратарь Шахтера: «Кацапам до сраки наша страна и страдания людей»

Рустам Худжамов назвал вещи своими именами

  • 16.03.2022 21:35
  • 1330 просмотров
  • 2 комментария
Бывший вратарь Шахтера: «Кацапам до сраки наша страна и страдания людей»
© Instagram. Рустам Худжамов

Бывший вратарь «Шахтера» Рустам Худжамов высказался так называемых «хороших россиянах».
 
«Когда в следующий раз захотите выставить фото кацапа, который покаялся, вспомните убитых и искалеченных детей, вспомните дедушку в Мариуполе, по которому выстрелили из танка, вспомните расстрелянных людей при эвакуации, вспомните еще много чего.
 
Им до сраки наша страна, страдания людей. Больше всего их интересует только своя шкура через призму всевозможных благ. Сейчас они будут говорить, что они поняли, а мы будем верить.
 
Они годами создавали нарративы, в которых мы не люди, в которых нас надо уничтожать. И они никогда не простят нам свой страх перед завтрашним днем, вызванный санкциями.
 
А мы аплодируем всякой паскуде, у которой резко опустел холодильник и потому проснулась совесть. Думайте и припоминайте. Слава Украине», – написал Худжамов в инстаграме.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    an52, 16.03.2022 21:57
    +2
    Повністю згоден!
    Ссылка
    Zah, 16.03.2022 21:58
    +1
    Молодчина Рустам. По ділу!
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