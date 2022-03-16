Жозе МОУРИНЬО: «Могу повторять каждый день: остановите войну!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на вопрос по поводу войны в Украине:

«В этом вопросе я очень объективен и прагматичен. Остановите войну! Эту и все остальные. Остановите! Если это надо повторять каждый день – я буду повторять.

О политике я не говорю. Я интересуюсь политикой, но публично не говорю о ней. Но могу кричать и повторять каждый день: остановите войну. Эту, и все остальные».