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Жозе МОУРИНЬО: «Могу повторять каждый день: остановите войну!»

Наставник «Ромы» - о войне в Украине

  • 16.03.2022 21:03
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Жозе МОУРИНЬО: «Могу повторять каждый день: остановите войну!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на вопрос по поводу войны в Украине:

«В этом вопросе я очень объективен и прагматичен. Остановите войну! Эту и все остальные. Остановите! Если это надо повторять каждый день – я буду повторять.

О политике я не говорю. Я интересуюсь политикой, но публично не говорю о ней. Но могу кричать и повторять каждый день: остановите войну. Эту, и все остальные».

Источник — ФК Рома

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