Жозе МОУРИНЬО: «Могу повторять каждый день: остановите войну!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на вопрос по поводу войны в Украине:
«В этом вопросе я очень объективен и прагматичен. Остановите войну! Эту и все остальные. Остановите! Если это надо повторять каждый день – я буду повторять.
О политике я не говорю. Я интересуюсь политикой, но публично не говорю о ней. Но могу кричать и повторять каждый день: остановите войну. Эту, и все остальные».
Источник — ФК Рома
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