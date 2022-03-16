Кривбасс объявил о благотворительной акции для гуманитарной помощи

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о начале благотворительной акции. Клуб начал продажу билетов на мартовские домашние матчи.
В марте «Кривбасс» должен был принять «Альянс», а женская команда – «Мариуполь». Оба этих матча, естественно, в намеченные сроки не состоятся из-за войны в Украине.
Всю выручку от продажи билетов на эти матчи клуб удвоит и отправит на гуманитарную помощь жителям Мариуполя и Сум, которые сейчас находятся под вражескими обстрелами. Подробная информация – здесь.
Источник — ФК Кривбасс
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